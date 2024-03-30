В Австрии не открывают счета для ряда российских организаций

Официальный новостной канал Посольства России в Австрии Австрийские банки не открывают счета для русских общественных организаций, занимающихся вопросами двустороннего гуманитарного и культурного сотрудничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии