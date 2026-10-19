Через две недели американцы переизберут все 435 мест Палаты представителей и треть Сената. Для Дональда Трампа это не рядовой тест: от итога зависит, сохранит ли он единоличный контроль над Вашингтоном или последние два года полномочий проведёт при оппозиционном Конгрессе.
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