Через две недели американцы переизберут все 435 мест Палаты представителей и треть Сената. Для Дональда Трампа это не рядовой тест: от итога зависит, сохранит ли он единоличный контроль над Вашингтоном или последние два года полномочий проведёт при оппозиционном Конгрессе.