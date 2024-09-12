Хакер "Джокер ДНР" сегодня сообщил, что Киев готовит масштабную PR-акцию в Курской области. Украинские власти планируют провести "референдум" в оккупированной части Курщины о присоединении захваченных территорий в состав незналежной.
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