Минобороны Армении: в результате боев с Азербайджаном один военный погиб, 13 попали в плен

Минобороны Армении заявляет, что в результате боев с Азербайджаном погиб один армянский военный, 13 взяты в плен, потеряна связь с 24 военными Вчера, 19:48Инфографика Вооруженные столкновения на границе Армении и АзербайджанаИнфографика Посмотреть .