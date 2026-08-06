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Царьград

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Продюсер связал отмену концерта Орбакайте в Грузии со скандалами вокруг Пугачёвой

Продюсер связал отмену концерта Орбакайте в Грузии со скандалами вокруг Пугачёвой

Продюсер назвал причину отмены концерта Кристины Орбакайте в Батуми.Продюсер Павел Рудченко предположил, что отмена выступления Кристины Орбакайте в Батуми связана с общественным резонансом вокруг её семьи.

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