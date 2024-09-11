Врачи рассказали, как правильно заботиться о зрении в цифровую эпоху

Опытные врачи больше не настаивают на отказе от гаджетов или соблюдении невыполнимых ограничений. Офтальмологи давно смирились с тем, что подавляющее большинство взрослых и детей проводят глядя в экран не один-два часа в день, а намного больше.
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