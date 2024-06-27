ДГД Мангистау:как получить сведения, составляющие налоговую тайну

Управление разъяснительной работы и Контакт-центр департамента государственных доходов по Мангистауской области информирует, что при обращении налогоплательщиков в Контакт-центр, операторами предоставляются сведения, составляющие налоговую тайну путем идентификации абонента через систему органов государственных доходов.
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