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ДГД Мангистау:как получить сведения, составляющие налоговую тайну

ДГД Мангистау:как получить сведения, составляющие налоговую тайну

Управление разъяснительной работы и Контакт-центр департамента государственных доходов по Мангистауской области информирует, что при обращении налогоплательщиков в Контакт-центр, операторами предоставляются сведения, составляющие налоговую тайну путем идентификации абонента через систему органов государственных доходов.

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