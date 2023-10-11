Теперь в наваге: мышьяк в морепродуктах продолжают находить ветеринары Приморья

Специалисты Приморской межведомственной ветеринарной лаборатории, которая базируется в Уссурийске, выявили превышение содержания мышьяка в экспортной партии наваги производителя из Петропавловска-Камчатского.
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