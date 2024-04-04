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Анчелотти извинился перед Луниным

Анчелотти извинился перед Луниным

Карло Анчелотти извинился перед вратарём «Реала» Андреем Луниным из-за того, что ротации тренера лишили украинца шансов побороться за престижную индивидуальную вратарскую награду.

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