Саммит «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива»

Примечательное событие 19 июля состоялось довольно примечательное событие – саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).
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