💥 «Вильярреал» выиграл Лигу Европы, Конте ушел из «Интера», «Питтсбург» вылетел из Кубка Стэнли, Зидан покинет «Реал», Россия победила Данию на ЧМ и другие новости утра

Доброе утро! Де Хеа не забил решающий пенальти в финале ЛЕ, а сборная России в третий раз выиграла на ЧМ – всё это и многое другое в нашем обжигающем дайджесте.
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