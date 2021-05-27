💥 «Вильярреал» выиграл Лигу Европы, Конте ушел из «Интера», «Питтсбург» вылетел из Кубка Стэнли, Зидан покинет «Реал», Россия победила Данию на ЧМ и другие новости утра

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Доброе утро! Де Хеа не забил решающий пенальти в финале ЛЕ, а сборная России в третий раз выиграла на ЧМ – всё это и многое другое в нашем обжигающем дайджесте.

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Лена Мисько
[Вы кого мне притащили!?] Мне сложно понять, как можно было признать лучшим тренером сезона Сергея Семака. Выиграть чемпионат России с составом и возможностями «Зенита» легче, чем отобрать конфету у ребёнка. Эта награда полностью обесценивается таким выбором. * Я бы выбирал из пары Тедеско и Федотова. Доменико поднял «Спартак» на второе место, добившись прогресса в сравнении с прошлым сезоном. Федотов залез в еврокубки, собрав состав из говна и палок. * Также можно отметить работу Слуцкого. Самый дорогой игрок команды Игнатьев плотно сел на банку, прогресс молодых, симпатичная игра. Но нет. Кому это интересно? * Можно ещё вспомнить фиаско Семака в Европе. В России «Зенит» конкурирует сам с собой, а в Лиге чемпионов работу тренера реально можно оценить. Это была не работа, а халтура. Тренеру «Зенита» больше подошёл бы приз - «главный халтурщик сезона». @registajournalista
Лена Мисько
нет повода НЕ согласиться с автором!
кузнецов владимир
а я бы не согласился. если все так как написано то почему Луческу и Манчини не смогли?
Максим Комаров
Не нужно бояться трудностей. Сложно, но автор должен хотя бы попробовать. Откуда выбирал бы автор, вообще, фиолетово. Автор - не тренер и не капитан команды РПЛ, не журналист МатчТВ.
Максим Комаров
Чтобы не соглашаться с глупостью, повод не нужен. И обижаться за выбор Семака не стоит. Мы со Шляпой, скрепя сердце, согласились с тем, что уборщицы Спартака - самые кликнутые в стране. И не спорим с этим.
Игорь Афанасьев
А причем здесь уборщицы Спартака? Больше не с кем провести аналогию с Семаком? Ну вы с Шляпой самокритичны, скрепя сердцем.
Максим Комаров
Здорово, Игорян! Мы со Шляпой аналогий не проводим, куда нам! И что мы, блин, делаем сердцем?! Если ты имел в виду «скрипя сердцем», то, несмотря на устойчивость этого фразеологического оборота, так даже мы не умеем. У нас только потёртое седло скрипит. Опять.
Максим Комаров
По сути вопроса. Кто-то огорчился, что РПЛ выбрала лучшим тренером Семака. Я посоветовал этого не делать, а брать пример с нас со Шляпой. Так как, когда бывшая член совета директоров Спартака объявила уволенную уборщицу Спартака самой кликнутой в России, мы не стали огорчаться за уволенных уборщиц Зенита. А восприняли это с пониманием. #Вернулиськликать
Игорь Афанасьев
Ну ты Максим наверно понял, что я конечно не про уборщиц, просто действительно, в чем заслуга Семака в чемпионстве Зенита? Чем он лучше тренер, чем другие? Посмотрел бы я его работу в других командах и при других условиях, потому и считаю, что вклад Семака в «успехах» Зенита минимальный, можно сказать, нулевой. Так чем он лучший тренер?
Массимо Палыч
Игорь Афанасьев
На Тедеско не претендую, хотя вытащить команду в таких условиях на второе место, многого стоит, Семак бы не справился.
Максим Комаров
Лучший тренер он тем, что выиграл третий титул подряд. И это лишь на первый взгляд было очень просто. Зенит накрывала эпидемия травм и ковида. Команда провела больше других матчей в сезоне. Почти все футболисты играли за свои сборные. Богданыч твёрдой рукой руководил командой, стал гибче и умнее тактически. Одна замена четверых футболистов одновременно при 0-2 в Краснодаре чего стоит! В отличии от того же Тедеско, Семак играл разные схемы. От 4-4-2 до 3-5-1-1, с ромбами и без ромбов. Последовательно и безоговорочно были обыграны все основные конкуренты: Спартак, Локомотив, ЦСКА. Вот поэтому! Смог бы Богданыч на месте Тедеско вытащить Спартак на второе место, я предположить не могу. Семак Уфу в Лигу Европы выводил, если что. Это даже не Спартак.
Лена Мисько
Луческу, бедняга, слишком много внимания Европе уделил, зачем-то из группы вышел, да еще и с первого места (емнп)... а Манчини не вовремя затеял обновление состава)))
Лена Мисько
а... вот значит чью "шутку" ты вчера повторил... хорошо хоть сегодня первоисточник указал )))
Массимо Палыч
Да! Я бы и сразу указал, но только фото не крепится в мобильном приложении.
Лена Мисько
вот опять ты повторяешь ерунду... никуда он Уфу не вывел... ... изначально этого не должно было случиться. Команда стала шестой по итогам сезона, не сумев пробиться через чемпионат в Лигу Европы. В турнире должен был сыграть победитель Кубка России "Тосно". Но клуб из Ленинградской области спустя несколько дней после триумфа прекратил существование. И вместо него в еврокубки попала "Уфа".
Лена Мисько
мог бы поставить (с)
Массимо Палыч
И? Это никак не искажает суть вопроса. Уфа вышла в Лигу Европы под руководством С.Б.Семака.
Массимо Палыч
Это не обязательно.
Лена Мисько
Уфа вышла потому что Тосно сдох в этом заслуги Семака нет
Лена Мисько
в принципе да... шутка фиговая, ты и сам так умеешь ))
Лена Мисько
а вот в плей-офф квалификации Лиги Европы Уфа вышла под руководством Сергея Томарова смог бы Семак - неизвестно
сергей озеров
Как всегда,ну и манера- все передернуть(не как дзюба) и исказить. Не Зарема кликала,а ваши проплаченные СМИ настучали по клавишам.Это ты постоянно объявляешь нам какие-то свои невероятные умозаключения,но цель всегда одна-напакостить.Выпей чего-нибудь,подними себе настроение По поводу вашей гордости за Семака и капитанчика.Ты постоянно отстреливаешься только потому что сам понимаешь насколько все игрушечное и не серьезное,все на подставках админресурса построено и выглядит это все нелепо и смешно,как и ваш город-футбольная столица.Возможно тебе в душе неприятно,что так показушно ваши начальники стремятся показать свою значимость.Но ведь людей не обманешь,об этом ведь не только москвичи говорят.Кто выбрал Семака?,те кто на дотациях газпрома сидят.Славно вы скрепите со Шляпой.
Максим Комаров
Кто лучше передергивает - ты, я, или Дзюба, мне обсуждать не интересно, извини. Ну а по сути твоего спича... ну ты выпустил пар? Молодец, уже не разорвёт. #ВернулисьКликать
сергей озеров
Манчини проработал ровно год,как и его предшественник Мирча Луческу,тоже один год,а требования у Фурсенко были- выиграть Лигу чемпионов... Так,что Семаку базу заложили неслабую,если вспомнить какие трансферы были подписаны.Кстати,Луческу,уже в этом году смог за один год сделать Динамо Киев чемпионом,досрочно
сергей озеров
ты же сам нарываешься,умышленно-нет,без разницы. Пока разрывает только тебя,бросаешься на всех с диким восторгом...вроде взрослый мужик,но с детской занозой в жопе...
Максим Комаров
Сергей, я не настроен отвечать на хамство чем-то иным, кроме хамства. Поэтому, поищи занозы в своей жопе.
кузнецов владимир
Японские ученые провели исследование и пришли к выводу, что проведение Олимпиады в Токио ударит по экономике страны сильнее, чем ее отмена, которая оценивается в 17 млрд долларов. По мнению ведущего экономиста Nomura Research Institute и бывшего члена совета директоров Банка Японии Токахидэ Куити, финансовые издержки окажутся больше, если главный старт четырехлетия все же состоится. Он считает, что проведение приведет к новой волне COVID-19 в стране и очередному локдауну. По данным различных опросов, от 60 до 80 процентов японцев выступают против проведения Олимпиады. Но загвоздка в том, что власти страны не могут принять решение об отмене. "Японские власти, в последнее время сталкивающиеся с возрастающим давлением общественности, требующей отмены Олимпиады, юридически неправомочны принять одностороннее решение об отмене Игр. Согласно контракту на их проведение, "собственником" Олимпиады является МОК, и только он вправе принимать такие решения. Односторонние действия Японии неизбежно приведут к требованию МОК компенсировать ему потери. А они будут исчисляться миллиардами долларов. Ведь именно летние Олимпиады приносят МОК основной доход", — говорится в тексте "Коммерсантъ". Ранее сообщалось, что МОК намерен провести Олимпиаду в Токио даже в том случае, если в Японии в это время будет действовать режим чрезвычайного положения. Игры-2020 должны пройти с 23 июля по 8 августа.
Массимо Палыч
Гиля обошёл Максименко по результатам весны. Но вот 6 от Зенита настораживают) Акинфеев был стабильнее остальных.
Лена Мисько
Александр Головин-самый дорогой игрок Сборной России⚡️ Стоимость Головина возросла до 28 млн €🔥
Лена Мисько
[Спортивная история] 27 мая 1934 года вышло специальное постановление ЦИК СССР "Об установлении звания заслуженного мастера спорта" для присвоения "выдающимся мастерам — активным строителям советской физической культуры". Спустя несколько дней, 5 июня ЦИК утвердил список из 22 спортсменов, которые первыми удостоились почетного звания. Знак №1 получил конькобежец Яков Мельников, который в 1931 году был и первым обладателем Знака ГТО. Каждый нагрудный знак имел свой порядковый номер и был подписан с обратной стороны, чтобы никто не смог воспользоваться им в случае утери знака законным владельцем. В дальнейшем были нередки случаи лишения звания (эмигрировавшие за границу фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, шахматист Виктор Корчной и многие другие). Бывало, как с братьями Старостиными, что в звании восстанавливали, но в этом случае "амнистированным" выдавались новые знаки и удостоверения. Иногда звание "Заслуженного" присваивалось и иностранцам. Так, в 1972 году в преддверии 50-летия образования СССР высокой чести удостоились спортсмены из дружественных стран: кубинский боксер Теофило Стивенсон, болгарская гимнастка Мария Гигова, чешский фигурист Ондрей Непела и другие. @sporthistory24
Лена Мисько
Дай ударитЬ, [27.05.21 11:04] Унаи Эмери в «Спартак» привез Дмитрий Попов, они играли в одном клубе. Перед вояжем в Россию, Эмери занимал с «Валенсией» третью строчку и полностью уперся в потолок, где были «Барселона» и «Реал». На первых порах в России от Эмери не отходил на тот момент спортивный директор Дмитрий Попов. Эмери поселился на базе в Тарасовке, жил футболом 24/7, принес кучу ноу-хау в тренировочной процесс. Но в один в прекрасный момент все перевернулось и Папена рядом с Эмери больше не видели. В России Эмери запомнился тем, что «Спартак» повел в счете на Ноу-Камп с «Барселоной», а Макеев с Брызгаловым сдерживали большую часть матча Лионеля Месси. Одной из причин неудач Эмери в России называют недостаточную коммуникацию с российскими игроками, что не нашёл к ним подход, а когда урезал игровое время Дзюбе от него пошла самая токсичность в адрес Унаи. Об этом пишет сам Эмери в своей книге. Жизнь расставила всё по своим местам, Эмери в топ-10 тренеров Европы, а Дзюба покоряет «Сан-Марино», и выгрызает чемпионство в ожесточённых матчах с «Сочи» и «Уралом», где всегда присутствует спортивный принцип. Главное, чтобы Руи Витория не допустил ошибок Эмери в России, Тедеско оставил команду с хорошим климатом в раздевалке, так называемой «химией». @daiudarit
Лена Мисько
БЕРДЫЕВ И ЭМЕРИ Бикеич, как бы к нему не относились, но этот человек знает профессию и умеет её оценить. Выдержка из интервью от 2012 года. Или взять, к примеру, Унаи Эмери. Знаю его давно: очень квалифицированный и талантливый специалист. От того, что он делал в "Спартаке", я получал огромное удовольствие. От тех черточек, которые он только начинал прививать команде. Специально смотрел все игры "Спартака" после того, как Эмери его возглавил, даже товарищеские. Понимал, какую цель он поставил перед собой, любовался движением Эмери к этой цели. Испанец мог перепрыгивать через ступеньку, спешить и так далее. Потому что в такой команде тренер всегда ощущает сумасшедшее давление. Возможно, это его и сгубило. Но даже в нашей последней игре со "Спартаком" я видел свидетельства тренерского почерка. И понимал: это штрихи, привитые команде Эмери. Нельзя обливать таких людей вдогонку грязью. У них есть квалификация, и они пытались честно сделать свое дело. Даже если не получилось - они хотели дать толчок российскому футболу. Если позволите, я хотел бы выразить через "СЭ" огромную благодарность и признательность Эмери за его работу.
Максим Комаров
А как иначе! Дзюба Эмери слил, не Валера.
Лена Мисько
Жизнь расставила всё по своим местам, Эмери со своими трофеями... , а Дзюба со своим...
Лена Мисько
«Рубин» подписал контракт с полузащитником сборной Черногории Сеадом Хакшабановичем. Соглашение с 22-летним полузащитником, который выступал за «Норрчепинг», рассчитано на 5 лет.
кузнецов владимир
сборная Черногории, а фамилия боснийская. непорядок
Лена Мисько
а у нас в сборной только русские фамилии?
кузнецов владимир
у нас страна большая и многонациональная, а Черногория маленькая, и живет там всего 600 тыс. так что надо национальную идентичность поддерживать
Лена Мисько
любовь зла ....
Лена Мисько
Честность - не порок, [27.05.21 12:48] Однозначно, что год образования "Зенита" точно не 1925-й. Это признавали и те, кто входил в рабочую группу Мутко по установлению даты образования клуба. Само слово "Зенит" в названии клуба появилось в 1939 году. Об этом гласит Википедия: https://clck.ru/V7Ydb Наверное, именно с этого года, но не раньше, и следует вести летопись "Зенита". Я бы вообще пересмотрел годы образования большинства российских профессиональных футбольных клубов. Потому что опять же в большинстве своем они притянуты за уши дабы состарить клуб и быть одним из самых старших по возрасту. На мой взгляд, это бред. И тут должны быть общие критерии и требования по присваиванию себе года образования. Иначе это просто присваивание себе чужой истории. #зенит #рпл
кузнецов владимир
да какая разница кто какие родословные себе придумывает. вот например Манчестер Юнайтед появился на свет в 1902 году, но во всех справочниках и у них на сайте написано год основания 1878
Лена Мисько
а зачем это?
Лена Мисько
что дают эти 24 года?
кузнецов владимир
вроде ничего, но приятно что ты типа играл в футбол еще до того как начался разыгрываться национальный чемпионат.
Максим Комаров
Кстати, да. Там несколько команд было, любую выбирай. Не вдаваясь в детали, Зенит, скорее всего, является правопреемником «Электрика», а не «Сталинца». Хотя, красиво было бы. Цвета на эмблеме «Сталинца» подходящие, да и название. Нынешние сине-бело-голубые цвета появились позже. А так, Зенит и в Красной форме играл. Тогда у кого что было, в том и играли. Но нынешний менеджмент решил, что родословная с 1925 года лучше, чем с 1939. Ну у нас и «Древнерусское Государство» появилось, откуда ни возьмись! И Рюрик какой-то приплыл по просьбе трудящихся... видимо, рыбаков. И столица появилась у этого - Ладога. В общем, с историей вольно обращаются не только боссы Газпрома.
Максим Комаров
В истории футбола нашего города много славных страниц и без добавления годов. Здесь российский футбол и начался. Был матч на Динамо в 1942 году. Там это Динамо и играло. Что не мешает лично мне этим гордиться!
Максим Комаров
Ну и если автор предлагает вести отсчёт с момента появления современного названия, то Спартак тоже помолодеет на 12 лет.
Лена Мисько
⚡️ ОФИЦИАЛЬНО: Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского «Реала».
Лена Мисько
Тренеришка, [27.05.21 02:15] Унаи Эмери - феноменален. Он уже в четвертый раз выигрывает Лигу Европы. Трижды подряд он это делал с Севильей. И 5 раз выводил свои команды в финал Лиги Европы, выиграв из них 4 соответственно. Хоть смешно, хоть нет, но как раз Россия в карьере испанца стала важным этапом в его тренерской деятельности. Ведь именно от Спартака началась величественная поступь Унаи по собиранию трофеев второго по значимости клубного турнира в Европе. После того как в клубе ему не дали работать, и откровенно сливали, попутно назвав "тренеришкой", он как будто бы разозлился. И эта злость не проходит до сих пор. Ведь Вильярреал выиграл у богатейшего Манчестер Юнайтед. Все было бы против этого клуба и состав в 3 раза дешевле, и статусность, и много чего еще, если бы главным тренером не был бы Эмери. Гигантское достижение, которое не перекрыть в ближайшем будущем точно. Крутой тренер, абсолютно без какого-либо сарказма. И я очень был бы рад, если бы ему когда-нибудь покорилась Лига Чемпионов. Но для этого Эмери необходимо найти свою команду. Со звездами в Арсенале и ПСЖ не получилось. Значит необходимо искать футбольный гранд, где этих звезд либо мало, либо они более менее адекватные. Ну или должен быть менеджмент клуба таким же адекватным. В Лиге Чемпионов появилась еще одна команда, за которой будет интересно понаблюдать. Вильярреал. Ведь там работает Унаи Эмери - самый крутой тренеришка в мире. @trenerischka
Лена Мисько
Эмери уже легендарный. Работа в Спартаке его закалила. А вот тот, кто его назвал "тренеришкой" не достиг практически ничего. Даже сравнивать их некорректно. То, чего добился Унаи никогда не будет доступно Дзюбе. Не потому что один тренер, а другой игрок. А потому что один выбирает футбол и делает невозможное, а другой выбирает комфорт и лояльное судейство. Ведь нигде кроме РПЛ так бы Дзюбе работать локтями и быдлить не дали бы. А Эмери наикрутейший тренер. Он всем уже все доказал, если конечно хотел это сделать.
сергей озеров
Вот Унаи перейдет МЮ,вместо Сульшера,тогда посмотрим...)
Лена Мисько
🏆Статистика - вещь жестокая и сухая, но именно она поможет вам понять каким именно был этот финал 🎯У «Вильярреала» ровно 1 удар в створ за игру, при 12 ударах по воротам. «МЮ» пробил 14 раз, в створ только дважды ⚡️Команда Эмери заработала 7 угловых ❌Игроки «МЮ» 4 раза залезли в офсайд, испанцы - ноль раз 🤜У команд - 25 фолов на двоих 🧤В серии пенальти все полевые игроки забивали свои голы - все решилось лишь тогда, когда пробивать начали вратари
Лена Мисько
Кварацхелия с высокой долей вероятности покинет «Рубин» из-за конфликта агента с клубом https://www.championat.com/football/news-4359939-kvaracheliya-s-vysokoj-dolej-veroyatnosti-pokinet-rubin-iz-za-konflikta-agenta-s-klubom.html
Лена Мисько
⚡️ Центральный матч заключительного тура Молодежного первенства России #СпартакЗенит! «Спартак» одержал победу над «Зенитом» в последнем матче сезона. серебро уплывает из рук "Зенита", и переходит к "Краснодару"...
Лена Мисько
#вЗените (ФК "Зенит"), [27.05.21 13:38] Член комитета по этике РФС Андрей Созин — гендиректору «Зенита» Александру Медведеву: «Чемпионат водокачки — это когда проигрываем «Брюгге» *** «Я с удивлением обнаружил высказывание генерального директора «Зенита» о том, что чемпионат молодежных команд, оказывается, выигрывать не престижно и «чемпионат водокачки» — это не уровень спортивных состязаний. Я сначала не понял. Подумал, может, я плохо читаю или у меня затмение. Просто я четко понимаю, что с приходом к руководству комитета детско-юношеского футбола была проведена большая реорганизация. Наконец-то появилось такое молодежное первенство, где играют лучшие академии, лучшие команды. Это очень высокий уровень молодежных соревнований. И назвать это первенство «чемпионатом водокачки» это просто плюнуть своим коллегам в лицо. Может, я не так прочитал. Но я позвонил кругу футбольных людей. Они тоже крайне встревожены этим высказыванием. У нас других команд нет, у нас другого чемпионата быть не может. На сегодня это лучшее, что можно придумать. *** Если бы этот «чемпионат водокачки» выиграла бы молодежная команда «Зенита», нам бы сказали, что это великолепный турнир. И еще хотелось бы сказать господину Медведеву, что «водокачка» — это когда мы «Брюгге» проигрываем два раза подряд и когда мы из группы не выходим никогда. Вот это водокачка. А молодежный чемпионат — это высокоуровневый турнир. И игроки ЦСКА, которые победили в этом первенстве, думаю, не с большим удовольствием прочитали это высказывание. Странно, что тут Гинер промолчал» @vzenite12
Лена Мисько
Медведев когда говорит, мозг не задействует (
Лена Мисько
Созин хорошо ему ответил
Максим Комаров
Вообще-то, «чемпионат водокачки» придумал Карпин. И вы ему рукоплескали!
Лена Мисько
Считаем часы, через сколько Созина уберут из комитета по этике, а комментаторы Шнякин и Генич назовут его слова вопиющими.
Лена Мисько
тут должна быть картинка "ты должен был бороться с хамством, а не примкнуть к нему"))
Алевтина Трофимова
вся страна "бьет себя рукой по лбу" от очередного зашквара президента нашего гегемона )) там и так-то репутация не самых честных и умных людей, а тут очередной гвоздь в крышку гроба.
Лена Мисько
27 мая 1703 года на Заячьем острове была заложена крепость. Этот день считается Днём основания Петербурга. Сегодня городу на Неве исполняется 318 лет! С праздником!
Лена Мисько
В конце матча молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив» произошла потасовка между игроками команд. Об этом сообщил руководитель пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов. «Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения. В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражен. Все материалы будут переданы в КДК РФС», — отметили в РПЛ.
Максим Комаров
То, что произошло в Грозном, дичь! По-моему, пора исключить Ахмат из профессиональных соревнований. Хотя бы, на какое-то время.
Лена Мисько
Матч молодежек «Ахмата» и «Локо» закончился потасовкой. Пострадали два игрока московского клуба Инцидент произошел в концовке встречи. Началось все со второй желтой карточки одному из грозненцев. Дальше, как сообщает РПЛ, на арбитра было оказано «физическое воздействие» одним из игроков «Ахмата». В итоге с поля удалили нескольких футболистов хозяев, а игру возобновили. Матч закончился крупной победой «Локо» – 5:1. ❗️ После игры московский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что два их футболиста получили травмы, им потребовалась медпомощь. У «Локо» есть фото- и видеосвидетельства произошедшего, клуб призывает разобраться и наказать виновных. В РПЛ отметили, что все случившееся отразили в рапорте. Дальше в ситуации будет разбираться КДК РФС. * https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1357434_Futbolist_Ahmata_okazal_fizicheskoje_vozdejstvije_na_arbitra_v_matche_molodezhnogo_pervenstva
Лена Мисько
ГРОЗНЫЙ ОПЯТЬ БЬЕТ СУДЕЙ Про дикий случай нападения на арбитра в Грозном мы уже писали /// Страшнее только комментарии болельщиков. Петлю на шею судье - сильное заявление. Благо, Богдан Головко - парень сильный и работает дальше. За один сезон два нападения на судей. Как минимум, дисквалификация стадиона/города. Долгая. Не знаю, как это ещё решать. В Грозный всегда было стрессом ездить для арбитров. А теперь ещё сложнее. **** Стыд.
Лена Мисько
Илья Востриков — лучший бомбардир молодежного первенства! Забив единственный гол армейцев в заключительном матче сезона в Краснодаре, Илья Востриков стал лучшим бомбардиром молодежного первенства-2020/21. Илья забил 17 голов (все — с игры). Востриков опередил своего одноклубника Владислава Яковлева и нападающего «Зенита» Никиту Терещука, на счету которых по 16 мячей. Востриков — первый игрок ПФК ЦСКА с 2005 года, ставший лучшим бомбардиром первенства. Тогда в турнире дублеров РФПЛ Сергей Правосуд забил 19 голов, а красно-синие стали чемпионами, как и в сезоне-2020/21.
Лена Мисько
Ватутин рассказал об ограничениях в Кёльне во время "Финала четырех" Признаки нормальной жизни из-за эпидемиологических ограничений практически отсутствуют в германском Кёльне, где завтра стартует "Финал четырех" Евролиги, но город оказался заложником ситуации и организаторов сложно упрекнуть. "Достаточно необычная ситуация, помимо того, что "Финал четырех" проходит без зрителей, и в самом городе масса ограничений, не работает вообще ничего. Ты не можешь зайти в магазин без теста, который был сделан не позже, чем 24 часа назад. Не работает ни один ресторан, в лобби нашего отеля нельзя выпить даже кофе. То есть признаки нормальной жизни, к которой мы давно привыкли в Москве, отсутствуют полностью. Как это скажется на баскетболе, понять сложно - все команды здесь в одинаковом положении. Но я себе постоянно задаю вопрос, можно ли было перенести "Финал четырех" в другое место, и не нахожу ответа. Понимаю, что Кёльн стал заложником ситуации - город, организаторов сложно упрекнуть"
Лена Мисько
Клуб у Миши, [27.05.21 15:30] #АПЛ Обычно я не пощу просто новости и инсайды, потому что они и так везде, но тут такой ураган мимо которого невозможно пройти. Так что, как всегда, попробую все собрать воедино. Ещё два дня назад основным кандидатом в «Тоттенхэм» выглядел Эрик Тен Хаг. Несмотря на недавнее продление контракта с «Аяксом» он остался наиболее интересным вариантом для «Тоттенхэма». Инсайдеры со spurscommunity – крупнейшего фанатского форума – писали, что вариантов два, вторым, судя по всему, был Лопетеги (он, кстати, зимой продлил контракт с «Севильей»). Вчера одна за другой начали падать бомбы. Сначала освободился Конте. «Тоттенхэм» его не рассматривал так как думал, что назначение нвозможно, но потом Конте сам предложил свою кандидатуру. Скай написал, что «Тоттенхэм» не собирается назначать Конте, но некоторые инсайдеры говорят, что Леви это очень интересно. Некоторые вчера (до того, как стало известно об уходе Зидана) писали, что «Реал» хочет поговорить с Конте, но сам итальянец предпочитает «Тоттенхэм». Уже сегодня появился инсайд, что Леви с Конте пообщались и Конте выдвинул определенные требования. Скорее всего, они касаются трансферов. Потом появилась информация о возможном возвращении Почеттино, с утра её дал и Athletic. Маурисио не очень доволен ситуацией в Париже и хочет вернуться в Лондон, при этом ПСЖ не хочет третьего назначения тренера за год. Сейчас освободился Зидан. Сразу же пошли слухи связывающие Зидана с ПСЖ, но пока непонятно насколько ему это интересно. Если да, то это развяжет руки для возвращения Почеттино. Аллегри, судя по всему, возвращается в «Ювентус». Значит его не будет в «Реале», следовательно у «Мадрида» остаётся меньше вариантов, и, вполне вероятно, они попытаются договорится с Конте. В итоге получается очень неслабая система уравнений в которой слишком много неизвестных. Что касается «Тоттенхэма», то похоже, что основные кандидаты Тен Хаг, Конте и Почеттино. В какой последовательности они идут непонятно. Везде есть свои преимущества и трудности. Ничему не стоит удивляться и ничего нельзя исключать. Ситуация меняется очень быстро. Тотальное сумасшествие. В таких условиях сделать правильный выбор ещё сложнее.
Максим Комаров
Ни дня без бывшей члена совета директоров!
Максим Комаров
Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о выступлениях Заремы Салиховой после выхода из совета директоров «Спартака». «Зарема даёт интервью за интервью. Не стоит даже сомневаться, что её деятельность, по крайней мере после выхода из совета директоров «Спартака», — это очень грамотно с точки зрения пиара, позиционирования себя в общественном мнении. И я вот думаю: какова будет роль Заремы в «Спартаке» сейчас? Помните, на уровне РФС неоднократно вставал вопрос — а давайте запретим клубам официально что-то критиковать. Чего они критикуют судей всё время? Или, не знаю, генеральную линию партии! И тогда у меня возникла мысль: это же очень просто — приглашается на работу, допустим, пара неистовых стариков или каких-нибудь блогеров, и они, не будучи связанными с клубом, могут нести абсолютно всё что угодно. Мне кажется, Зарема Салихова сейчас — это такая станция на околоспартаковской орбите, которая, не являясь в клубе никем, на самом деле может позволить себе абсолютно любые высказывания. Вот она уже говорит, что смена уборщицы в «Спартаке» вызывает больше кликов, чем чемпионство «Зенита». Она клуб? Нет, она не клуб. А говорить она умеет. А это страстная, красивая, прекрасная женщина. Я думаю, это может быть каким-то гениальным пиаровским манёвром. Или постепенно тактически такая линия выстроится. И ещё я не устаю удивляться, как же я ошибался в Леониде Федуне. Ведь он в сущности добрейший, незлобивый человек. Представляете, как он любит свою жену, если позволяет ей вести себя ну буквально как угодно», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
Максим Комаров
Ну и Вася без работы с бывшим членом не останется! #ВернулисьКликать
Максим Комаров
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, защищающий цвета немецкого «Фрайбурга» на правах аренды, получил предложение выступать за сборную Замбии, информирует Actu Foot Afrique в «Твиттере». Соответствующее предложение Тилю выдвинула Футбольная ассоциация Замбии. По данным источника, 23-летний футболист заинтересован в этом предложении и может его принять. Заинтересованность в приглашении полузащитника «Спартака» подтвердил главный тренер сборной Замбии Милутин Средоевич. Напомним, Гус Тиль родился в Замбии, однако большую часть своей жизни провёл в Нидерландах. За нидерландскую сборную футболист провёл всего один матч, который носил товарищеский характер, что позволяет ему выступать за другую сборную.
Максим Комаров
Офигеть! Ну он там будет как бы... белой вороной) Хотя, это сборная, престиж! Можно ценз для АПЛ заработать. Тем более, если это Родина его. На кубок Африки придётся отпускать его.
Лена Мисько
Про нового арбитра в РПЛ (https://sportexpert.ru/Nachinal_v_Zenite_viigral_yunosheskoe_Evro_V_RPL_v_sleduyuschem_sezone_poyavitsya_novij_glavnij_arbitr.htm) Начинал в «Зените», выиграл юношеское Евро. В РПЛ в следующем сезоне появится новый главный арбитр
Лена Мисько
Один из ключевых матчей прошедшего сезона – поединок между ЦСКА и "Зенитом" обслуживал арбитр Евгений Кукуляк, в прошлом игравший за молодежку армейского клуба. На матчах РПЛ работает еще один судья, ранее выступавший на профессиональном уровне – речь идет, конечно же, о Яне Бобровском, воспитаннике питерского "Зенита". "Спортэксперт" предлагает вспомнить, как развивалась карьера защитника и почему он поменял футбольную форму на судейскую экипировку.
Лена Мисько
⚡️🐎 Черчесов подтвердил переход Мухина в ЦСКА «Мухин? Вопрос не понял: хорошо, что я его вызвал, или плохо? Когда я Джикию вызвал из «Амкара», тоже никто не понял. А сейчас представить без него сборную и «Спартак» не могут. Мухин здесь, Мостовой, Захарян. Они показывают те качества, которые нам нужны. Мухин — мобильный, цепкий игрок. Надо немножко поаккуратнее ему в борьбу вступать, чтобы карточки не получать. Это и минус, и одновременно плюс. Думаю, переход в ЦСКА даст ему импульс», — заявил Черчесов. @mxmfridman для Eurostavka
Лена Мисько
«Ростов» вышел из переговоров с «Зенитом» по Чистякову. Он уйдёт в другой топ-клуб? Как мне стало известно, «Ростов» вышел из переговоров по переходу защитника Дмитрия Чистякова в «Зенит». Изначально в условиях аренды «Зенита» и «Ростова» было прописано: игрока можно выкупить за 3,5 миллиона евро зимой и 4,5 миллиона летом. Не так давно стороны вернулись к переговорам, однако сумма, с которой начал разговор Питер, сильно отличалась от заранее прописанной. Что будет теперь: если клубы все-таки не договорятся (шанс и время ещё есть, вопрос в итоговой сумме), Чистяков вряд ли сильно пострадает. Его рассматривают в качестве усиления три российских – «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак» (воспитанник Питера в Москве - кайф), есть и один вариант в Европе. Пострадает в первую очередь «Зенит». Ведь с существующим лимитом и прочими факторами невозможно найти защитника круче в соотношении цена/качество. @footballDiZzz
Лена Мисько
Агент Чистякова: «Зенит» хочет купить игрока подешевле. На нас выходил клуб из Европы" «На определенном этапе мы уже договорились с «Зенитом», а потом начались какие-то сложности. Заинтересованность от других топ-клубов РПЛ? Да, это так, но я не буду называть клубы. Если Питер не захочет взять игрока, то будем рассматривать другие варианты. Касаемо самого предложения «Зенита» «Ростову», то сумма за трансфер прописана. Но почему-то клуб из Петербурга предложил другие цифры. Не знаю всех подробностей, но видимо «Зенит» хочет купить игрока подешевле. Если же все будет затягиваться, то Дима вернется либо в «Ростов», либо будем рассматривать другие варианты. Да, это правда, что на нас выходил клуб из Европы. Эта команда из чемпионата топ-5. Но для Димы сейчас приоритет — «Зенит», — сказал Талаев «СЭ».
Лена Мисько
История с Чистяковым отдаленно напоминает траблы Кузяева. Там были вопросы по личному контракту, здесь по условиям выкупа. «Зенит» пытается сбить цену. Сторона игрока и клуб «Ростов» через СМИ невзначай напоминают, что у защитника валом предложений и это скорей всего правда.
Лена Мисько
Мнение СБГ Аналитики по ситуации с Чистяковым. **** СБГ Аналитика (Зенит, сборная, тактика), [27.05.21 21:07] Странное поведение Зенита по выкупу Чистякова имеет под собой 2 причины (которые являются слабым оправданием): 1. В клубе очень верят в Прохина, который хорош здесь и сейчас. Через год, если прогресс продолжится, у него хорошие шансы стать второй опцией после Ловрена, а ещё через год можно поговорить и о старте, потому что Ловрен отнюдь не стена (приличное количество позиционных ошибок и потерь концентрации). 2. Сам же Чистяков не показал в Зените какого-то значимого прогресса за время аренды. Были и серьезные ошибки, противоречивая игра 1 в 1 против сильных соперников (например, против Вандерсона из Краснодара). Продвижение мяча у Дмитрия хромает и ограничивается раскидыванием по флангам. С другой стороны, Ловрен вовлечён в продвижение примерно в такой же степени, тоже предпочитает отдать Ракицкому\Сантосу\опорнику даже, когда ситуация располагает к собственному продвижению (хотя его вклад меняется). Судя по предыдущим высказываниям Семака в команде нет запрета на продвижение мяча в первой фазе для кого-то, кроме Ярослава и Дугласа, чем регулярно пользуется тот же Барриос (кажется, слишком часто). Поэтому решающего значения недостаток Чистякова в продвижении не имеет. Диаграммы передач Чистякова и Ловрена за текущий сезон ниже. Так почему же Чистякова обязательно стоит выкупать? Даже если Прохин будет быстро прогрессировать, то до этого нужно кому-то играть, а кроме Ловрена там не может сыграть никто. С большой натяжкой Оздоев, с минимальным опытом на этой позиции. Сантос и Хотулев могут сыграть левого ЦЗ, но не правого. Два левши в центре обороны это хуже, чем два правши из-за специфики. Кроме того, Ловрен травматичен, возрастной и регулярно вызывается в сборную. Зенит не может себе позволить легионера на лавку под Ловрена из-за лимита. А среди российских игроков у Чистякова просто вообще нет конкурентов (среди тех, кто доступен для трансфера) и он уедет в российский топ даже в случае отказа Зенита. Для игры с высокой линией обороны Чистяков очень достойно подходит даже без оглядки на паспорт. У него отличная физика. При игре за Ростов он был лидером лиги среди ЦЗ по дистанции на рывках, второй по дистанции на спринтах и средней Макс. скорости. Стабильно в топе по объёму и успешности верховой борьбы, а его качество верха при стандартах у чужих ворот можно смело назвать выдающимся по европейским меркам. Для Зенита это очень важное качество. В прошлом сезоне за Ростов он стал лидером лиги по объёму отборов и подборов, попал в топ-5 по заблокированным ударам. Это лучший винтик в лиге (из доступных для покупки) в высокую линию обороны. Плюс знает как играть в тройке ЦЗ, что рано или поздно Зениту пригодится. Сумма выкупа в 4.5 миллиона евро вполне соответствует рынку, а точнее его конъюнктуре. Добавим сюда прошедшую адаптацию, статус доморощенного и дикое желание самого игрока остаться в родном городе. Перед ЛЧ Зенит не в том положении, чтобы пытаться так топорно сбить цену. Отсутствие спортивного директора может дорого обойтись Зениту.
Лена Мисько
«У кого чешутся кулаки, наверное, лучше уйти в ММА» Руководитель пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов прокомментил мне массовую драку в матче молодежных команд «Ахмата» и «Локо». — Судя по словам инспектора и тем материалам, с которыми я ознакомился, все началось с того, что 99-й номер команды из Грозного - Лечи Садулаев - толкнул арбитра, который показал ему вторую жёлтую карточку за ругательство. Судья отразил это в протоколе. После этого игроки «Локомотива» и «Ахмата» скопились в центральном круге и в какой-то момент началась потасовка, а если говорить точнее - драка, в которой наиболее активное участие принимали игроки хозяев. Не все, но многие. Со стороны «Локо», исходя из видео, сопротивление оказал один человек. — Как погасили конфликт? — К счастью, выбежавшие на поле представители обеих команд не участвовали в драке, а предприняли все усилия, чтобы успокоить страсти. Нашлись миротворцы и среди футболистов. Конфликт быстро погасили и игру продолжили. Спасибо «Локомотиву», который не стал устраивать демарш. — Какие могут быть санкции? Говорят, что конфликт пытались замять. — Все подробности отражены в рапорте. Никто ничего не скрывал - материалы будут переданы в КДК, который у нас и выносит наказания. Что касается санкций, то с нашей стороны было бы некорректно давать оценки и прогнозировать такие вещи. Мы уверены, что КДК разберётся и вынесет справедливый вердикт. Со своей стороны осуждаем любое проявление неспортивного поведения и тем более применение насилия. Тем, у кого чешутся кулаки и кто таким образом отыгрывается за поражения, наверное, лучше уйти в ММА. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/1793678/
Лена Мисько
Игрок, боднувший судью - Лечи Садулаев. Перед тем как напасть на арбитра он дважды попытался разыграть мяч в центре поля без свистка. В итоге Лечи начал орать матом на судью, за что и получил вторую желтую. Что было дальше, вы уже видели. Ну а Садулаеву, судя по всему, теперь предстоит длительная дисквалификация. Кстати, драку уже прокомментировал пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев: «На 83-й минуте наш футболист Садулаев возмутился тем, что судья показал ему вторую желтую карточку, которая стала для него красной. Это вызвало небольшую потасовку на поле, потолкались ребята. Молодые, амбициозные, все хотят победить». *** Небольшую потасовку...
Алевтина Трофимова
Доколе? Ведь подобные случае в Грозном происходят с завидной регулярностью. Надо получить травмы, не совместимые с жизнью, чтобы этот хаос прекратить?
Лена Мисько
УЕФА рассматривает вариант проведения решающих матчей Лиги чемпионов в формате «Финала четырех», пишет New York Times. В УЕФА считают, что полуфиналы и финал в одном городе сделают турнир еще более зрелищным.
Лена Мисько
Тут Александр Кокорин вернулся в Россию и решил заняться своей внешностью. Почти сразу после прилета из Италии он отправился в институт пластической хирургии и косметологии. А вообще давно пора было что-то уже сделать с ногами.
Лена Мисько
мозги что ли вправляет?
сергей озеров
какие мозги?
Алевтина Трофимова
Что-то же при рождении было
Лена Мисько
Ума может не быть, а мозги есть у всех
сергей озеров
..было,было,было и прошло,уоу-о,уоу-о...как в песне Софии Ротару.
сергей озеров
в анатомии- да,есть,а на бытовом уровне-нет.Такой вот парадокс
Лена Мисько
— Как это Вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы его видели, своего Бога? — Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил...
сергей озеров
-„Если дикарь перестал верить в своего деревянного бога, то это не значит того, что Бога нет, а только то, что Бог не деревянный.“(Л.Н. Толстой) -„Совесть — это действие Бога в человеке.“(Ф.М. Достоевский)
сергей озеров
„Атеисты не верят в Бога? Ну и бог с ними.“
Лена Мисько
так -то разговор был о наличии мозгов и отсутствие ума все цитаты великих про Бога и Веру в него - не надо, пожалуйста
сергей озеров
не знаю,чего вы так зацепились за мозги...вы прекрасно знаете,что это иносказание со скрытым смыслом,причем здесь анатомия человека. -"Есть такие люди, к которым просто хочется подойти,взглянуть в глаза,обнять за плечи и ласково спросить: "Как же ты живешь,без мозгов-то"(Ф.Г. Раневская)
Лена Мисько
зацепился ты... задав уточняющий вопрос: какие мозги... ответили... можно и закруглить дискуссию
сергей озеров
я её не начинал.

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