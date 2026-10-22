За неделю с 13 по 19 октября 2026 года средняя цена литра бензина в Пермском крае опустилась на 1,09 рубля, до 84,15 рубля, сильнее всего подешевел АИ-95 — на 1,15 рубля.
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