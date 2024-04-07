Жительница Карелии перевела почти миллион рублей мошенникам

39-летняя жительница Петрозаводска поверила в историю, что ее пытаются обокрасть. Как рассказали в МВД Карелии, гражданка рассказала, что ей поступил звонок от неизвестной, представившейся оператором сотовой связи.
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