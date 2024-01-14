17-летний подросток похитил бывшего друга за отказ воровать с ним

17-летний подросток из села Михайловка похитил бывшего друга 17-летний подросток из села Михайловка близ Уфы похитил бывшего друга, вместе с которым ранее совершал кражи из магазинов, после отказа последнего продолжать совершать преступления.
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