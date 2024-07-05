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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Анастасия Ракова рассказала о программе празднования Дня семьи, любви и верности в Москве

Анастасия Ракова рассказала о программе празднования Дня семьи, любви и верности в Москве

2024 год в России объявлен Годом семьи Московский Дворец пионеров станет одной из площадок проведения праздника Дня семьи, любви и верности с 6 по 7 июля, там пройдет крупный фестиваль под названием «Смешанная смена».

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