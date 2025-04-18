ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 79%

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 7 по 13 апреля, уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину снизился на 0,2 процентных пункта и составляет 79,2%.
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