Группу пьяных подростков задержали на концерте рэпера Мayot в Петербурге

Полиция проводила рейд по выявлению запрещенных веществ Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 30 ноября полиция провела рейд по выявлению запрещенных веществ в клубе Base на Кондратьевском проспекте.
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