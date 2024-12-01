Группу пьяных подростков задержали на концерте рэпера Мayot в Петербурге

Полиция проводила рейд по выявлению запрещенных веществ Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 30 ноября полиция провела рейд по выявлению запрещенных веществ в клубе Base на Кондратьевском проспекте.