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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Intel Core i9-14900K на частоте 8 ГГц позволил набрать 1310 кадров в секунду в Counter-Strike 2 и...

Intel Core i9-14900K на частоте 8 ГГц позволил набрать 1310 кадров в секунду в Counter-Strike 2 и...

Intel Core i9-14900K на частоте 8 ГГц позволил набрать 1310 кадров в секунду в Counter-Strike 2 и обновить рекорд разгона памяти DDR5Закономерно, что вышедшие недавно процессоры Intel семейства Raptor Lake Refresh принялись обновлять рекорды экстремального разгона при активной поддержке самого производителя.

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