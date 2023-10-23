Intel Core i9-14900K на частоте 8 ГГц позволил набрать 1310 кадров в секунду в Counter-Strike 2 и обновить рекорд разгона памяти DDR5Закономерно, что вышедшие недавно процессоры Intel семейства Raptor Lake Refresh принялись обновлять рекорды экстремального разгона при активной поддержке самого производителя.