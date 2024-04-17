Тульский «Панцирь-М» прошёл финальные испытания на корабле «Буря»

Морской зенитно-ракетный комплекс, разработанный в Туле, показал, на что он способенМорской зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-М", разработанный в Туле, успешно прошел финальные госиспытания на малом ракетном корабле "Буря".
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