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Тульские новости

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  • Dash45
    судом больше не чем занятьсяВ Туле начался су...
  • Людмила Абрамова
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    Это же не военная операция ,асфальт уложенный в воду это брак и деньги на ветер«Накройте зонтами...

Тульский «Панцирь-М» прошёл финальные испытания на корабле «Буря»

Тульский «Панцирь-М» прошёл финальные испытания на корабле «Буря»

Морской зенитно-ракетный комплекс, разработанный в Туле, показал, на что он способенМорской зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-М", разработанный в Туле, успешно прошел финальные госиспытания на малом ракетном корабле "Буря".

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