Прилёт Карлсона к Лаврову полностью соответствует логике «ну начинайте мириться»

Такер Карлсон снова в Москве. Что рассказал Лавров американскому журналисту? Согласно анонсу интервью с Сергеем Лавровым, уходящая администрация Байдена поставила США и Россию на грань ядерного конфликта, при этом между странами не осталось никаких дипломатических каналов взаимодействия.