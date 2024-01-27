ЦБ: хвастовство финансовыми успехами стимулирует достижение денежных целей

Тенденция "громкого составления бюджета" позволяет на примерах показать другим, как можно справляться с конкретными финансовыми проблемами, избегать ошибок и какие способы приемлемы в той или иной ситуации.
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