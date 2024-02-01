Рогов назвал политической игрой слова Буданова о весеннем наступлении Украины

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал политической игрой слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о весеннем наступлении киевской стороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии