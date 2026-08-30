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Царьград

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Наступление ВСУ захлебнулось. Россия достала козырь, который ломает планы Киева

Наступление ВСУ захлебнулось. Россия достала козырь, который ломает планы Киева

Киев хотел показать Западу новый успех. Получилось наоборот: наступление в Днепропетровской области остановилось, а украинские военные сами начали признавать масштаб провала.

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