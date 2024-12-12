💡 В Феодосии 30 улиц остались без света На местах работают специалисты, сообщили в «Крымэнерго». Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа.
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💡 В Феодосии 30 улиц остались без света На местах работают специалисты, сообщили в «Крымэнерго». Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа.