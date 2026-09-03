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Дмитрий Киселев: Жители Украины будут благодарить Россию за то, что она избавила их от режима Зеленского

Дмитрий Киселев: Жители Украины будут благодарить Россию за то, что она избавила их от режима Зеленского

Чтобы выжить и иметь будущее, Украине нужно избавиться от нацистского режима. А нацистский режим, как показывает история, сам по себе не рассасывается.

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