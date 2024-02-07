Глава МИД Норвегии Эйде объявил о передаче БАПОР 26 млн долларов

Норвегия передаст Ближневосточному агентству Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) порядка двадцати шести миллионов долларов в свете решения некоторых государств временно остановить поддержку БАПОР.
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