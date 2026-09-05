Концерт «Музыка мира»

Песни разных стран легко узнаются с первых тактов, даже если звучат на другом языке. В этой программе хор собирает музыкальные образы Испании, Кубы, Италии и знакомые произведения из отечественного репертуара, показывая, насколько разными могут быть ритм, интонация и настроение.
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