Концерт «Музыка мира»

Песни разных стран легко узнаются с первых тактов, даже если звучат на другом языке. В этой программе хор собирает музыкальные образы Испании, Кубы, Италии и знакомые произведения из отечественного репертуара, показывая, насколько разными могут быть ритм, интонация и настроение.