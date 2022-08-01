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«Коммерсантъ»: Российские суды начали отменять решения о депортации украинских граждан

«Коммерсантъ»: Российские суды начали отменять решения о депортации украинских граждан

Российские суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины из РФ "ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения".

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