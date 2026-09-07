Овчинский: жилой комплекс на 1191 квартиру возводится по реновации в ЗАО

На западе Москвы возводят жилой комплекс по реновации на 1191 квартир, площадь которых в совокупности составит около 70 тыс.
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