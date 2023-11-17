Врач раскрыл способ защиты от деменции

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ходьба на природе поможет защититься от деменции. «Именно ходьба на природе официально рекомендуется для предотвращения деменции», — рассказал он о результатах соответствующего исследования в программе «О самом главном».
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