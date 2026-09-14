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Новости Липецка

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Ночные байкеры устроили громкую поездку по центру Липецка

Ночные байкеры устроили громкую поездку по центру Липецка

Больше 20 мотоциклистов на спортивных байках проехали ночью по центру Липецка. Громкий рев моторов привлек внимание липчан и водителей.

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