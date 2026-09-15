В США дядя пытал племянницу и заставлял пить из унитаза

Пару из США осудили за насилие над семилетней племянницей. Об этом сообщает Law&Crime.39-летний Девин Хьюз, его 32-летняя возлюбленная Кайла Рейнольдс и девочка жили в трейлере в Калифорнии.
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