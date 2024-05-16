Полиция и военные оцепили часовню Десятинного монастыря УПЦ в Киеве

Известия/Александр Полегенько Полицейские и военные оцепили Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, расположенную на месте первого на Руси каменного храма.
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