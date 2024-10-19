Коллаж Царьграда. В Волоколамске произошёл резонансный инцидент, в ходе которого владелец ПВЗ крупного маркетплейса, уроженец Армении Гамлет Айрапетян, чуть не убил бойца СВО, заступившегося за подруг.
Бизнесмен из Армении едва не убил бойца СВО: Айрапетяна попытались оправдать, но интернет помнит всё
Комментарии
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radiofree
Эти звери не умеют общаться,чуть что сразу хватаются за нож,нормально говорить они не желают.Зачем нам эти звери,выгнать их из России,пусть возвращаются в свои кишлаки и аулы.
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4 час.
Roman Resser
вот у нас есть ПВЗ, там всегда чисто, потому что убирают сами девушки. Судя по всему, они не убирались, а только примерками занимались. Самое обидное, что парня дуры подставили.
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3 час.
серый777 котов
они наверное уборщицы там и в этой графе нанимались на работу- сколько знаю аров . жадные и это у них в 90 проц в крови
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1 час.
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