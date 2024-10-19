Бизнесмен из Армении едва не убил бойца СВО: Айрапетяна попытались оправдать, но интернет помнит всё

radiofree Эти звери не умеют общаться,чуть что сразу хватаются за нож,нормально говорить они не желают.Зачем нам эти звери,выгнать их из России,пусть возвращаются в свои кишлаки и аулы.

Roman Resser вот у нас есть ПВЗ, там всегда чисто, потому что убирают сами девушки. Судя по всему, они не убирались, а только примерками занимались. Самое обидное, что парня дуры подставили.