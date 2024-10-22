С неба посыпятся подарки: Тамара Глоба раскрыла секреты удачи для этих знаков зодиака в конце октября! Юлия ЧелкановаИзвестная астролог Тамара Глоба сделала необычные прогнозы для трех знаков зодиака, которым в конце октября уготованы удачные моменты и неожиданные подарки судьбы.