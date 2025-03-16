В турнире принимают участие 80 спортсменов из Новоаннинского, Михайловки, Фролово, Волгограда.
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В турнире принимают участие 80 спортсменов из Новоаннинского, Михайловки, Фролово, Волгограда.