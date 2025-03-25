Сотрудники полиции работают на месте ДТП с участием пассажирского автобуса

В Иванове в 6:46 на кольце Автовокзала водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем «Форд Транзит», совершил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении пассажирским автобусом «Богдан» (в салоне 10 пассажиров), под управлением водителя 1962 года рождения.