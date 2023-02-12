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Яир Родригес победил Джоша Эмметта и стал временным чемпионом UFC в полулегком весе

Полулегковесы Яир Родригес и Джош Эмметт на UFC 284 в Австралии провели бой за временный пояс чемпиона.

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