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Российские рапиристки Загидуллина и Дериглазова вышли в 1/8 финала Олимпиады-2020

Российские рапиристки Загидуллина и Дериглазова вышли в 1/8 финала Олимпиады-2020

Российские рапиристки Аделина Загидуллина и Инна Дериглазова вышли в 1/8 финала Олимпиады-2020. В 1/16 финала олимпийского турнира Загидуллина победила Лоретту ван Эрвен Гарсию из Колумбии, а Дериглазова выиграла у Мартины Елински из Польши.

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