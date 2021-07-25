Российские рапиристки Загидуллина и Дериглазова вышли в 1/8 финала Олимпиады-2020

Российские рапиристки Аделина Загидуллина и Инна Дериглазова вышли в 1/8 финала Олимпиады-2020. В 1/16 финала олимпийского турнира Загидуллина победила Лоретту ван Эрвен Гарсию из Колумбии, а Дериглазова выиграла у Мартины Елински из Польши.