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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области

Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области

На должность врио главы региона президент назначил губернатора Оренбургской области 26 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дениса Паслера.

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