На должность врио главы региона президент назначил губернатора Оренбургской области 26 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дениса Паслера.
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