Бюджет Северодвинска на ближайшие три года принят во втором чтении

Об этом глава города корабелов Игорь Арсентьев сообщил сегодня на своей странице в социальной сети «Вконтакте»Так, на ближайший год общий объём доходов составляет 9 миллиардов 388 миллионов рублей, а к 2026 год доход достигнет 10 миллиардов 153 миллиона рублей.