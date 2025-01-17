Жительницу Хабаровска подозревают в передаче сведений для Украины

По данным правоохранителей, женщина собирала данные о России для Киева, передает РИА «Новости». Силовики полагают, что она помогала Украине в деятельности, направленной против безопасности России - собирала информацию о сотрудниках компетентных органов, объектах гражданской и военной инфраструктуры.
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