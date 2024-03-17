В стране стартовал третий - финальный - день голосования. ☄️По состоянию на 20:00 16 марта явка избирателей на выборах президента РФ в Волгоградской области составила 62,11%.
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В стране стартовал третий - финальный - день голосования. ☄️По состоянию на 20:00 16 марта явка избирателей на выборах президента РФ в Волгоградской области составила 62,11%.