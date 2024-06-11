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Выборы, выборы...

Выборы, выборы...

В странах ЕС проходят выборы в Европарламент.  Немецкий Bild перечисляет несколько партий, которые представили своих кандидатов в депутаты Европарламента: «Партия за биомедицинские исследования в области омоложения»; «Партия двухвостой собаки»; «Да лучшему ЕС с инопланетянами, остановим дороговизну и войну»; «Пустые места».

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