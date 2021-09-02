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Ты будешь работать и все тратить на себя, а мне какой с этого толк? Почему муж против работы жены

Ты будешь работать и все тратить на себя, а мне какой с этого толк? Почему муж против работы жены

Последнее время наблюдаю две противоположных тенденции. С одной стороны, это тенденция к равноправию.

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Денис
У кого лучше получается зарабатывать, тот и главный добытчик в доме, другой поменьше зарабатывает. Все люди разные, как и их возможности, которые тоже могут меняться от инфляции и как судьба повернётся. Тут главное чтоб в семье была любовь и взаимопонимание. А если жена будет работать и все тратить только на себя, то это совсем другой из ряда вон случай, с такой эгоисткой жить, это себя не уважать.

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