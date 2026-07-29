Александра Трусова вернулась на лёд спустя 9 дней после родов

Фигуристка Александра Трусова спустя 9 дней после рождения сына Михаила вернулась на лёд. Серебряный призёр Олимпиады возобновила карьеру под руководством Этери Тутберидзе и вновь заняла прежний весовой уровень.
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