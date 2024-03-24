Югославия-99: провокация по втягиванию России в мировую войну

24 марта 2024 года исполнится 25 лет со дня начала операции НАТО "Союзная сила". В этот день в 1999 году генсек Североатлантического альянса отдал приказ начать военные действия против Союзной Республики Югославии.
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