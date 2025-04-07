Нельзя повышать цены на яйца перед Пасхой: ФАС предупредила торговые сети

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 7 апреля обратилась к торговым сетям с предупреждением о необходимости соблюдения добросовестного рыночного поведения в период предпасхального повышенного спроса.
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