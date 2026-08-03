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JvM Nerd подарил брендам возможность создавать свои ивенты в Roblox

JvM Nerd подарил брендам возможность создавать свои ивенты в Roblox

Европейское креативное агентство Jung von Matt (JvM) Nerd создало формат One Last Stand в виртуальной вселенной Roblox, благодаря которому бренды могут формировать собственные миры внутри игры и проводить там онлайн-мероприятия.

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