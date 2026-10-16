Пробуждение Властелина Галактики сегодня было тяжёлым. Думается, ему подготовили списочек событий прошедшего дня, в котором публичное унижение мистера президента криворожским шинкарём и сопровождающими лицами буквально взывало к применению всей мощи ВС США, не исключая специальные средства.
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